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Capítulo 576

Miguel, al límite, despide a su madre del dispensario: “No puedo trabajar con alguien que no respeta mis principios”

El joven médico se siente muy decepcionado por Nieves y toma una drástica decisión.

Miguel, al límite, despide a su madre del dispensario: “No puedo trabajar con alguien que no respeta mis principios”

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Miguel y Mabel ya saben que su madre ayudó a morir a Alberto, el padre de Luz.

Nieves ha intentado justificarse ante ellos. Ese hombre estaba muy enfermo, con una enfermedad que no tenía cura y unos dolores terribles.

“Se me partía el alma de ver como se consumía mientras yo me quedaba con los brazos cruzados”, le dice a su hijo en el dispensario, pero Miguel no puede perdonarla.

El joven le dice que su relación como madre e hijo nunca volverá a ser como antes y toma una drástica decisión: “Estás despedida. No puedo trabajar con alguien que no respeta mis principios y que no respeta el juramento hipocrático"

¡Nieves se queda en shock! ¿Conseguirá algún día el perdón de su hijo? , ¿podrá volver algún día al dispensario y seguir ejerciendo como enfermera?

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