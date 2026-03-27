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Capítulo 528

Luz se despide de su padre y cumple su última voluntad ayudándole a morir

La doctora Borrell ha dicho adiós a su padre después de días luchando contra una dura enfermedad.

Luz se despide de su padre y cumple su última voluntad ayudándole a morir

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Hace unas semanas, Luz recibió la peor de las noticias: su padre tenía poliomielitis, una enfermedad tan extendida como devastadora que lo había dejado en estado crítico.

Desde ese momento, Alberto le pidió a su hija que le hiciera un último favor y cumpliera su última voluntad. Y aunque al principio la doctora cuestionó esta dura petición, finalmente decidió respetar su deseo y ayudarle a dejar de sufrir.

Llegado el día en el que padre e hija han tenido que despedirse para siempre, Alberto ha querido agradecer su ayuda para cumplir con su decisión y le ha pedido que fuera feliz.

Sin embargo, cuando todo estaba preparado, la doctora Borrell se ha mostrado incapaz de llevarlo a cabo. Finalmente, fue Nieves quien, conmovida por la situación, se ha encargado de cumplir la voluntad de Alberto.

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