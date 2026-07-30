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Capítulo 615

Doña Clara regresa a Toledo con una incómoda propuesta para Marta, ¿aceptará?

La madre de Pelayo se ha presentado en la casa De la Reina sin novedades en la investigación del asesinato de su hijo.

Doña Clara regresa a Toledo con una incómoda propuesta para Marta, ¿aceptará?

Doña Clara regresa a Toledo con una incómoda propuesta para Marta, ¿aceptará?

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Después de su marcha tras la inesperada muerte de Pelayo, Doña Clara ha regresado a la colonia antes de comenzar su viaje por Europa.

La madre del político se ha presentado en la casa de los De la Reina sin avisar y ha dejado sin palabras a Digna y a Marta, quienes se han interesado por el motivo que la ha traído hasta Toledo.

Sin novedades en la investigación del asesinato de Pelayo, Doña Clara les ha comunicado que ya está todo listo para la lectura del testamento de su difunto hijo: “Podría ser en Toledo la semana que viene”, ha propuesto a Marta.

La hija de Damián, disimulando el rencor que guarda a Pelayo, no ha dudado en aceptar esta incómoda propuesta que le hará recordar uno de los momentos más tristes de su vida.

Finalmente, Marta se ha puesto al día con Doña Clara. La joven le ha confesado que Fina ha regresado a Toledo, lo que ha dejado sin palabras a la madre de Pelayo, quien, ajena al secreto que escondió su hijo, se ha alegrado de esta noticia: “Me alegro mucho por ti, no te mereces estar sola”.

A pesar del dolor y el odio que siente por Pelayo, Marta ha aceptado leer el testamento de su difunto marido y continuar guardando el secreto que llevó a Fina a marcharse de Toledo. ¿Terminará confesándoselo a Doña Clara o no querrá reabrir esta herida?

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