Begoña aleja a Beatriz de Juanito y la relega a las tareas domésticas: “Debo proteger la relación con mis hijos”

Tras varios días de desconexión en la casa de los montes junto a Juanito y Julia, Begoña ha vuelto a su hogar y Beatriz no ha podido ponerse más contenta al volver al ver al pequeño.

Sin embargo, la alegría le ha durado poco, porque la enfermera le ha contado que el bebé ya le coge el pecho y… ¡que ha decidido pasar el máximo tiempo posible junto a Juanito!: “Debo proteger la relación que tengo con mis hijos”.

Por si fuera poco, Begoña también le ha comunicado una decisión que ha dejado sin palabras a la niñera: “Prefiero que a partir de ahora te encargues de las tareas domésticas”.

Aunque Beatriz ha aceptado esta noticia con resignación, lo cierto es que le duele mucho separarse del pequeño De la Reina. ¿Volverá a tramar algo para acercarse a Juanito o dará por perdida esta batalla?

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