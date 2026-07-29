Capítulo 614 de Sueños de libertad; 28 de julio: Marta y Digna descubren que la reformulación arruina la calidad de los perfumes

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tasio, desolado tras la carta de Carmen, ha decidido tomar distancias con Paula y poner punto final a su historia.

Aunque los jóvenes han prometido que así será, no han podido resistirse y… ¡han terminado besándose de nuevo! ¿Habrá sido un beso de despedida o significará algo más?

Mientras, la casa de los De la Reina ha sido testigo de uno de los momentos más duros. Marisol, tras una fuerte discusión con Pablo ha perdido todas las esperanzas y se ha mostrado dispuesto a poner fin a todo.

Afortunadamente, Damián y Manuela han llegado a tiempo de evitar este fatal desenlace para la joven.

En otro orden de cosas, la presencia de Bianca sigue incomodando a Marta. En esta ocasión, la argentina ha sorprendido a Fina con un tierno regalo.

No obstante, la fotógrafa ha dejado claro a la hija de Damián que esto no cambia nada su relación y que sigue completamente enamorada de ella. ¿Habrán servido estas palabras para animar a Marta?

Finalmente, el plan de Gabriel de reformular los perfumes clásicos tiene una fisura, ¡Marta y Digna han comprobado que han perdido su intensidad y su duración!

Tía y sobrina han quedado impactadas ante semejante descubrimiento y han temido que sus clientes también lo hayan notado. ¡Las quejas están al llegar!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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