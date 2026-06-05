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Capitulo 576

Claudia da la cara por Salva y se enfrenta a los operarios: “Cometió un error, pero ya lo ha pagado con creces”

Los compañeros de la fábrica siguen molestando al cantinero y piensan que es un ladrón.

Claudia da la cara por Salva y se enfrenta a los operarios: “Cometió un error, pero ya lo ha pagado con creces”

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Las cosas cada vez se complican más para Salva. A pesar de que Tasio ya contó a los operarios que el joven tabernero no tenía nada que ver con el robo de los camiones, los trabajadores de la fábrica no se fían de él, y menos, desde que saben que pasó un tiempo en la cárcel.

Ya no van a la cantina en sus ratos libres e hicieron una pintada allí con la palabra “ladrón” provocando un gran enfado por parte de Salva.

No contentos con eso, los operarios vuelven a molestar al cantinero provocándole y cuando estaban a punto de llegar a las manos, Claudia ha llegado justo a tiempo para impedirlo.

La joven ha dado la cara por él, se enfrenta a él y les deja claro que él ya pagó por lo que hizo y les exige que se marchen de allí sin peleas ni enfrentamientos.

Los operarios se marchan y Salva le agradece a Claudia que le haya defendido. Después la joven intenta que el cantinero recapacite con respecto a Mabel.

Su amiga lo está pasando muy mal tras su ruptura con él, pero Salva no quiere hacerle daño por ser la novia de un hombre que estuvo en prisión.

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