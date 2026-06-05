Andrés y Tasio devuelven la esperanza a los De la Reina con un plan para salvar la fábrica

Todo parecía perdido y el cierre de la fábrica parecía inminente, pero Tasio y Andrés han tenido una idea que podría cambiarlo todo.

Ambos se reúnen con su familia para contarse su plan: vender las acciones a Brossard a cambio de los terrenos de la fábrica, la maquinaria y los edificios en Toledo.

Eso sí, tendrían que renunciar al nombre De la Reina y a las patentes, pero podrían comenzar una nueva andadura profesional con un nuevo nombre y sin los franceses.

“Si en París aceptan el trueque no habría absolutamente nada que nos impidiera empezar de nuevo una perfumera en Toledo”, dice Tasio a lo que Andrés añade que comenzarían un futuro prometedor en el que solo ellos tendrían el control de la fábrica.

Damián, Marta y Digna se quedan pensativos, pero tras algunas dudas... ¡creen que podría ser una gran idea!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas