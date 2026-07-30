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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3

Mateo pone a prueba la educación consciente a primera hora de la mañana: de la paz al caos en Padre no hay más que uno, la serie

Mateo tiene el reto de aplicar la educación consciente en sus hijos; sin embargo, a primera hora de la mañana quizás no es el mejor momento para poner en práctica esta técnica.

Mateo pone a prueba la educación consciente a primera hora de la mañana: de la paz al caos en Padre no hay más que uno, la serie

Mateo pone a prueba la educación consciente a primera hora de la mañana: de la paz al caos en Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Conseguir que cinco hijos se levanten, desayunen y se preparen para ir al colegio es, de por sí, una tarea arduamente complicada. Ahora bien, si a esto se le suma que todo se debe hacer desde el prisma de la educación consciente, el resto se convierte en prácticamente imposible.

Mateo no es de los que se rinden fácilmente y, a primera hora de la mañana, se pone en marcha con sus técnicas. Sin embargo, hay un problema con el que no contaba: el reloj de la cocina no funciona. A partir de ahí, el caos está servido.

La frase es siempre la misma: “Con calma y a tu ritmo”. Lo que cambia son los decibelios al decirlo, el ritmo de la expresión y, por supuesto, la velocidad de Mateo yendo de habitación en habitación.

¡Los Vicho no empiezan con buen pie su primera jornada antes del colegio! Dale play al vídeo de arriba y revive este caótico amanecer tantas veces como quieras. Pero ya sabes, “con calma y a tu ritmo”.

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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