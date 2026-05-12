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Capítulo 558

“No me tomes por tonto”: Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones

El cantinero se ha enterado de que han encontrado un inhalador en uno de los camiones y no tiene duda de que pertenece a su amigo.

Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones

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¡Malas noticias para Gorito! La Guardia Civil ha descubierto un inhalador en el interior de los camiones, una prueba más que suficiente para incriminar al exconvicto.

La noticia de este hallazgo ha llegado a los oídos de Salva, que sabe perfectamente que ese aerosol para el asma pertenece a Gorito, y no ha dudado en plantarle la cara.

“¿Qué tienes que ver tú con el robo de los camiones?”: El cantinero ha intentado que su amigo confiese la verdad, pero el joven, ha negado reiteradamente su implicación en el robo: “¿Crees que soy tan tonto de meterme en un golpe así de gordo?”

“No me tomes por tonto”: Salva sabe que Gorito está mintiendo y ha tratado de convencerle para que se entregue ante la Benemérita: “Hazme caso por una vez en tu vida, es lo más inteligente que puedes hacer”. Pero su compañero en la cárcel no ha dado su brazo a torcer.

Finalmente, Gorito se ha marchado de la cantina enfadado. Es consciente de que no va a salir ileso de esta situación y que el futuro de la colonia podría estar en peligro por su culpa. ¿Terminará confesando la verdad? ¿Incriminará Salva a su amigo?

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