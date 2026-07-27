Capítulo 612 de Sueños de libertad; 27 de julio: Valentina, ¿dispuesta a perdonar a su madre?

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Marisol se ha trasladado a la casa de los De la Reina para recuperarse tras su aborto. La joven le ha agradecido a Nieves toda la ayuda que le ha brindado, sabiendo la situación tan difícil en la que está.

Por otro lado, Marta se ha mostrado preocupada con la llegada de Bianca, la ex de Fina, a la colonia. La fotógrafa quiere explicarle a la argentina las razones de su ruptura, pero le ha dejado claro a Marta que de la que está enamorada es de ella.

La tensión en la tienda no desaparece, Claudia ha tratado a Paula de forma muy severa. Valentina se lo ha reprochado hasta Claudia le ha enseñado una carta para Tasio de parte de Carmen.

Previamente, Paula ha tenido una emotiva conversación con Valentina y le ha animado a hacer las paces con su madre y perdonarla por todo el dolor que le causó en su pasado. ¡Parece que la joven está dispuesta a ello!

Damián ha decidido no aceptar las acciones de su hijo, quiere trabajar con él y volver a intentar tener una buena relación. La noticia ha sorprendido y aliviado a Tasio, quien ha aceptado seguir trabajando con su padre.

Mientras, Begoña ha sido más rápida que Gabriel y ha sacado el dinero de su cuenta antes de que su marido pudiera manipular su trato. ¿Se vengará Gabriel de esta jugada?

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