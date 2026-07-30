Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

Tras un inesperado reencuentro con Fina en Toledo, Bianca ha decidido regresar a Argentina, pero antes ha querido despedirse de la fotógrafa.

Fina se ha mostrado agradecida por su visita, pero sobre todo aliviada al saber que su última conversación, finalmente, no ha sido por teléfono.

Por su parte, Bianca no ha querido despedirse sin recordarle el valor que su expareja tiene como persona y como profesional: “No te olvides de que eres artista”.

Llegado el momento de decirse adiós, la expareja se ha dado un último abrazo y la argentina no ha podido evitar soltar algunas lágrimas: “Espero verte algún día” han sido las últimas palabras de la pintora, antes de marcharse. ¿Sera este un adiós definitivo o volverán a cruzarse sus caminos?

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