Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 615

Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

La pintora también ha querido despedirse de Marta antes de dar por terminado su viaje de negocios en España.

Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

Publicidad

Tras un inesperado reencuentro con Fina en Toledo, Bianca ha decidido regresar a Argentina, pero antes ha querido despedirse de la fotógrafa.

Fina se ha mostrado agradecida por su visita, pero sobre todo aliviada al saber que su última conversación, finalmente, no ha sido por teléfono.

Por su parte, Bianca no ha querido despedirse sin recordarle el valor que su expareja tiene como persona y como profesional: “No te olvides de que eres artista”.

Llegado el momento de decirse adiós, la expareja se ha dado un último abrazo y la argentina no ha podido evitar soltar algunas lágrimas: “Espero verte algún día” han sido las últimas palabras de la pintora, antes de marcharse. ¿Sera este un adiós definitivo o volverán a cruzarse sus caminos?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

Bianca se despide de Fina entre lágrimas, antes de regresar a Argentina: “Espero verte algún día”

Begoña aleja a Beatriz de Juanito y la relega a las tareas domésticas: “Debo proteger la relación con mis hijos”

Begoña aleja a Beatriz de Juanito y la relega a las tareas domésticas: “Debo proteger la relación con mis hijos”

Miguel, incapaz de entender el amor, pone fin a su relación con Claudia: “No podré hacerte feliz”

Miguel, incapaz de entender el amor, pone fin a su relación con Claudia: “No podré hacerte feliz”

Doña Clara regresa a Toledo con una incómoda propuesta para Marta, ¿aceptará?
Capítulo 615

Doña Clara regresa a Toledo con una incómoda propuesta para Marta, ¿aceptará?

Sueños de libertad sigue imbatible y logra su mejor julio histórico
Audiencias

Sueños de libertad continúa imbatible como la serie más vista de la televisión y logra su mejor julio histórico

¡Al descubierto! Eva Martín nos enseña todo lo que no se ve de la comisaría de Ágata y Lola
Tour inédito

¡Al descubierto! Eva Martín nos enseña todo lo que no se ve de la comisaría de Ágata y Lola

Una de las dos protagonistas de esta serie que nos ha enamorado en atresplayer nos desvela los secretos de este lugar.

Mateo se convierte en el nuevo amo de casa y pone a prueba la paciencia de los Vicho
AVANCE | CAPÍTULO 3

Mateo se convierte en el nuevo amo de casa y pone a prueba la paciencia de los Vicho

Mateo debuta como amo de casa en la familia Vicho y los más pequeños no parecen recibir la noticia con los brazos abiertos.

Sadakat miente a Cihan para ocultarle el embarazo de Mine y proteger su plan contra Alya

Sadakat miente a Cihan para ocultarle el embarazo de Mine y proteger su plan contra Alya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel toma una difícil decisión sobre su relación con Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel toma una difícil decisión sobre su relación con Claudia

Capítulo 614 de Sueños de libertad; 28 de julio: Marta y Digna descubren que la reformulación arruina la calidad de los perfumes

Capítulo 614 de Sueños de libertad; 28 de julio: Marta y Digna descubren que la reformulación arruina la calidad de los perfumes

Publicidad