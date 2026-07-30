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Capítulo 615

Capítulo 615 de Sueños de libertad; 30 de julio: Beatriz, hundida tras separarse de Juanito

Begoña ha regresado a casa y le ha pedido a la niñera que únicamente se encargue de las tareas domésticas, lo que no le ha sentado nada bien.

Capítulo 615 de Sueños de libertad; 30 de julio: Beatriz, hundida tras separarse de Juanito

Capítulo 615 de Sueños de libertad; 30 de julio: Beatriz, hundida tras separarse de Juanito

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tras una angustiosa noche en la casa De la Reina, todas las miradas se han posado sobre Marisol… ¡Digna le ha pedido a la joven que le prometa que no volverá a cometer ninguna locura!

Mientras tanto Miguel, sobrepasado por su situación familiar e incapaz manejar su relación con Claudia, ha decidido romper con ella, dejando destrozada a la encargada. ¿Será este el fin de #Claumi?

Bianca también se ha despedido de Fina. La pintora, antes de partir a Buenos Aires se ha presentado en el despacho de la pareja para darle un último abrazo y desearle toda la suerte del mundo. ¿Será un adiós definitivo?

En otro orden de cosas, Begoña ha regresado a casa tras unos días de desconexión junto a Juanito.

La enfermera, consciente de que debe pasar más tiempo con el bebé le ha pedido a Beatriz que se únicamente se encargue de las tareas domésticas y se desentienda de Juanito. ¡Esta decisión no ha sentado nada bien a la niñera!

Quien también ha regresado a la colonia ha sido Doña Clara. La madre de Pelayo ha regresado a la casa De la Reina para pedirle a Marta que esté presente durante la lectura del testamento del difunto marido de la joven.

Finalmente, Eduardo y Roque han protagonizado una tierna conversación en la que el chófer le ha asegurado que su padre estaría muy orgulloso de él. ¿Descubrirá algún día el joven el secreto que esconde Eduardo?

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