Capítulo 613 de Sueños de libertad; 28 de julio: Begoña vuelve a soñar con Andrés

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Gabriel ha conseguido averiguar que Digna está ayudando a su mujer. No obstante, la matriarca de los Merino le ha amenazado con revelar los motivos por los que su mujer ha acudido a ella para guardar su dinero. ¿Podrá Gabriel hacer algo al respecto?

Mientras, el doctor Salazar ha acudido a la casa familiar para revisar el estado de salud de Marisol. Sin embargo, la joven ha terminado echándole en cara de que por su culpa no puede estar con Pablo. ¡Pobre Miguel!

Por otro lado, Dorotea ha vuelto a intentar disculparse con su hija. Esta vez, la madre de Valentina se ha abierto en canal con su hija y le ha confesado que vivió un infierno en su matrimonio.

Estas duras palabras han conseguido que Valentina la perdonara y se reconciliara con su progenitora.

En otro orden de cosas, Tasio ha recibido una carta de Carmen en la que le deja claro que jamás recuperará su matrimonio ¡y le ha dado vía libre para irse con Paula! ¿Está el hijo de Damián enamorado de la dependienta, tal y como asegura la sevillana?

Además, Gabriel ha descubierto que Beatriz ha estado dándole leche de formula a Juanito, y que por eso rechaza a Begoña.

Finalmente, la niñera ha insistido en que ella es mejor madre que su mujer, el director de la fábrica no ha dudado en recriminarle esta sucia jugarreta ¿Confesará la verdad a Begoña?

Mientras tanto, en la casa de los montes, Begoña ha vuelto a soñar con Andrés y con la familia perfecta que podría tener junto a él. ¡Parece que la enfermera jamás va a superar su amor por el hijo de Damián!

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