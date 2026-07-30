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Sueños de libertad continúa imbatible como la serie más vista de la televisión y logra su mejor julio histórico

La serie más vista de la televisión sigue arrasando cada día hasta alcanzar su mejor julio histórico.

Sueños de libertad sigue imbatible y logra su mejor julio histórico

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¡Sueños de liberetad continua imabtible!

Un mes más, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón se corona como la serie líder y más vista de la televisión.

Con más de 1,2 millones de espectadores diarios y un 13,7% de share, Sueños de libertad continua imbatible. Además, mejora su seguimiento respecto a hace un año (+0,6 puntos) y logra alcanzar su mejor julio de la historia.

Además, la distancia con respecto a sus competidores no para de crecer. Continúa por delante de sus competidores, registrando la mayor ventaja de la historia con su adversario privado, +8,4 puntos, y a +2,2 de la cadena pública.

La ficción se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y no es para menos: su historia tiene totalmente enganchado a la audiencia que no se pierde ni un capítulo, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

Antena 3 y Atresmedia, la cadena y el grupo de TV privado líderes en julio

A esta magnífica noticia sobre el arrollador éxito de Sueños de libertad, se suma otra más.

Atresmedia se sitúa líder entre los privados, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota y vence a su inmediato competidor por +2,9 puntos.

También le gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

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