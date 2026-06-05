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Capítulo 576

Nieves no puede más y echa a don Agustín de su casa: “Ha cruzado usted todos los límites”

La madre de Mabel y Miguel hace frente al párroco que sigue acosándola para que admita que ayudó a morir al padre de Luz.

Nieves no puede más y echa a don Agustín de su casa: “Ha cruzado usted todos los límites”

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Don Agustín se presenta en casa de los Salazar para comprobar que Nieves no ha huido y ella le echa en cara que haya ido a hablar con Miguel para contarle que ayudó a morir al padre de Luz.

La mujer de Pablo se enfrenta a él: le dice que ha cruzado todos los límites y que se aleje de su familia y que la deje en paz, pero don Agustínle responde lo hará cuando admita lo que hizo y rinda cuentas por ellos ante Dios y ante la justicia.

Nieves no puede más y echa de su casa a don Agustín, cansada de sus continuos ataques. Después, rompe a llorar y Pablo la consuela diciéndole que muy pronto se marcharán de Toledo y así se acabará esta pesadilla.

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