Capítulo 535 de Sueños de libertad; 9 de abril: Andrés le confiesa a Marta que está muy ilusionado con Valentina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Damián le ha cantado las cuarenta a Gabriel. Le ha humillado en lafiesta familiar y no va a permitr que vuelva a reírse de su familia.

Por otro lado, Miguel se ha refugiado en la bebida tras no poder soportar la traición de su padre y su familia estaba muy preocupado por él al no saber donde estaba. Menos mal que Claudia lo ha encontrado sano y salvo y le ha ayudado.

Después, el joven se ha enfrentado duramente a su padre y le ha dicho que para él ya no es su padre.

Además, Tasio ha vuelto a ver a David, el ex de Carmen en la fábrica y le ha saludado provocando un momento un poco tenso entrre la pareja.

Begoña no ha podido más y le ha acabado confesdando a Beatriz que su matrimonio es una mentira y que está casado con un hombre al qque no quiere. ¡Beatriz se ha quedado sin palabras!

Además, Andrés ha hablado con Marta. Le ha confesado que ha tomado conciencia de que Begoña pertenece a su pasado y que por fin parece que está empezando a amar a otra mujer que no sea ella.

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