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Capítulo 456

Pablo pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”

El joven Salazar toma una drástica decisión que deja a su padre sin palabras.

Pablo le pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”

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Miguel ha estado unas horas desparecido. Se refugió en el alcohol tras descubrir que su padre le había sido infiel a su madre con Marisol… ¡con la mujer de la que él estaba enamorado!

Afortunadamente, Claudia lo encontró y lo llevó a la habitación de las chicas para que se recuperara y ya por fin ha vuelto a su casa con sus padres.

Allí, Miguel se enfrenta duramente a su padre. Pablo intenta pedirle perdón, pero Miguel no puede perdonarlo ya que considera que le ha traicionado.

“Ya no eres mi padre, No te comportaste como uno y ya no te quiero en mi vida”, le dice a su padre dejando a Pablo totalmente hundido y desolado. ¿Algún día podrá perdonarlo?

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