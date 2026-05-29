Valentina hace un desplante a Begoña en la perfumería, ¡pero Andrés sale en su defensa!

El pasado de Andrés y Begoña se ha convertido en un obstáculo para la relación del joven con Valentina. Y es que… ¡la dependienta teme que su novio pueda serle infiel con ella!

En el momento en el que estaban discutiendo sobre ello, Begoña ha aparecido en la tienda y, junto a Valentina, ha protagonizado una incómoda situación cuando la dependienta le ha hecho un desplante en presencia del De la Reina.

Todo ha comenzado cuando Begoña ha entrado a la perfumería en busca de un regalo para una amiga de Julia, decantándose por una cesta preparada con varios productos.

Sin embargo, Valentina se ha resistido a venderle esa cesta, justificando de forma arrogante que eran para otra clienta.

Afortunadamente, Andrés ha salido en defensa de la enfermera y ha convencido a Valentina de vendérsela. Begoña se ha quedado extrañada ante esta actitud, aunque cree que se debe al cierre de la fábrica. ¿Descubrirá la razón real?

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