Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 571

Valentina hace un desplante a Begoña en la perfumería, ¡pero Andrés sale en su defensa!

La dependienta no ha querido venderle un producto a la enfermera, que se ha quedado en shock ante este incómodo momento.

Valentina hace un desplante a Begoña

Publicidad

El pasado de Andrés y Begoña se ha convertido en un obstáculo para la relación del joven con Valentina. Y es que… ¡la dependienta teme que su novio pueda serle infiel con ella!

En el momento en el que estaban discutiendo sobre ello, Begoña ha aparecido en la tienda y, junto a Valentina, ha protagonizado una incómoda situación cuando la dependienta le ha hecho un desplante en presencia del De la Reina.

Todo ha comenzado cuando Begoña ha entrado a la perfumería en busca de un regalo para una amiga de Julia, decantándose por una cesta preparada con varios productos.

Sin embargo, Valentina se ha resistido a venderle esa cesta, justificando de forma arrogante que eran para otra clienta.

Afortunadamente, Andrés ha salido en defensa de la enfermera y ha convencido a Valentina de vendérsela. Begoña se ha quedado extrañada ante esta actitud, aunque cree que se debe al cierre de la fábrica. ¿Descubrirá la razón real?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Valentina hace un desplante a Begoña

Valentina hace un desplante a Begoña en la perfumería, ¡pero Andrés sale en su defensa!

Marta evita el despido de Claudia

¡Por los pelos! Marta impide el despido de Claudia tras sus polémicas declaraciones sobre el traslado de la fábrica

Salva sacrifica su relación con Mabel para protegerla

Salva sacrifica su relación con Mabel para protegerla: "Es lo mejor"

Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión y líder con su mejor mayo histórico
Audiencias

Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión y líder con su mejor mayo histórico

Las frases más icónicas de Halis Korhan
Una nueva vida | Extras

Las cinco frases más icónicas de Halis Korhan que ya son historia en Una nueva vida

¿Es Mine una villana en En tierra lejana?
En tierra lejana | Extras

Mine, la villana que no es tan mala: ¿realmente tiene la culpa de todo?

En toda gran historia de amor hay una tercera persona que se lleva todas las críticas del público, y en En tierra lejana ese papel le ha tocado a Mine. Sin embargo, si analizamos las últimas tramas, la cosa cambia bastante. ¿Es realmente la mala de la película o solo otra víctima?

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”
Mejores momentos | Capítulo 6

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

La empresaria está echando en cara la actitud de Can con su hija Ibiza cuando un fuerte dolor le ha impedido seguir con la conversación.

La dolorosa historia de Carol: “Tuve una niña con Sebastián, murió a los pocos días”

La dolorosa historia de Carol: “Tuve una niña con Sebastián, murió a los pocos días”

Daryl, bajo los efectos de la marihuana, preocupa a Carol: “No te dije que le cuidaras”

Daryl, bajo los efectos de la marihuana, preocupa a Carol: “No te dije que le cuidaras”

La familia de Carol, emocionada con la boda: “¡Enhorabuena, pareja!”

La familia de Carol, emocionada con la boda: “¡Enhorabuena, pareja!”

Publicidad