Capítulo 571
Valentina hace un desplante a Begoña en la perfumería, ¡pero Andrés sale en su defensa!
La dependienta no ha querido venderle un producto a la enfermera, que se ha quedado en shock ante este incómodo momento.
Publicidad
El pasado de Andrés y Begoña se ha convertido en un obstáculo para la relación del joven con Valentina. Y es que… ¡la dependienta teme que su novio pueda serle infiel con ella!
En el momento en el que estaban discutiendo sobre ello, Begoña ha aparecido en la tienda y, junto a Valentina, ha protagonizado una incómoda situación cuando la dependienta le ha hecho un desplante en presencia del De la Reina.
Todo ha comenzado cuando Begoña ha entrado a la perfumería en busca de un regalo para una amiga de Julia, decantándose por una cesta preparada con varios productos.
Sin embargo, Valentina se ha resistido a venderle esa cesta, justificando de forma arrogante que eran para otra clienta.
Afortunadamente, Andrés ha salido en defensa de la enfermera y ha convencido a Valentina de vendérsela. Begoña se ha quedado extrañada ante esta actitud, aunque cree que se debe al cierre de la fábrica. ¿Descubrirá la razón real?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad