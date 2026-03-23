Pablo le confiesa a Nieves que le fue infiel en Tarragona: “Conocí a una mujer que me hizo sentir especial”

Después de varios días contra las cuerdas por las amenazas de Gabriel, Pablo se ha quitado un peso de encima tras contarle a su mujer que le fue infiel en Tarragona. El nuevo accionista hizo caso a las advertencias de Damián y ha conseguido librarse de las garras del empresario, aunque el precio a pagar ha sido muy alto.

Aprovechando la última conversación del matrimonio sobre su mala época en Tarragona, el patriarca de los Salazar se ha abierto en canal: “Por fin tenía todo lo que había deseado, y aun así había una parte de mí que no era feliz”.

Nieves no podía con la intriga ante las palabras de su marido y le pidió a que le contara de una vez lo que le estaba sucediendo y fue entonces cuando el empresario soltó la bomba: “Cometí un error, conocí a una mujer más joven que me hizo sentir especial”.

Nieves captó la indirecta enseguida: “Y tú la hiciste especial metiéndote en su cama, ¿no?” Y aunque, Pablo le ha recalado que fue el mayor error de su vida, nada ha podido consolar a su mujer. ¿Cómo reaccionará cuando se entere que esa mujer es Marisol?