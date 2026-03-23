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Capítulo 524

Pablo le confiesa a Nieves que le fue infiel en Tarragona: “Conocí a una mujer que me hizo sentir especial”

Sin embargo, el patriarca de los Salazar no le ha contado que Marisol es la mujer con la que tuvo una aventura.

Pablo le confiesa a Nieves que le fue infiel en Tarragona: “Conocí a una mujer que me hizo sentir especial”

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María Sicilia Fernández
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Después de varios días contra las cuerdas por las amenazas de Gabriel, Pablo se ha quitado un peso de encima tras contarle a su mujer que le fue infiel en Tarragona. El nuevo accionista hizo caso a las advertencias de Damián y ha conseguido librarse de las garras del empresario, aunque el precio a pagar ha sido muy alto.

Aprovechando la última conversación del matrimonio sobre su mala época en Tarragona, el patriarca de los Salazar se ha abierto en canal: “Por fin tenía todo lo que había deseado, y aun así había una parte de mí que no era feliz”.

Nieves no podía con la intriga ante las palabras de su marido y le pidió a que le contara de una vez lo que le estaba sucediendo y fue entonces cuando el empresario soltó la bomba: “Cometí un error, conocí a una mujer más joven que me hizo sentir especial”.

Nieves captó la indirecta enseguida: “Y tú la hiciste especial metiéndote en su cama, ¿no?” Y aunque, Pablo le ha recalado que fue el mayor error de su vida, nada ha podido consolar a su mujer. ¿Cómo reaccionará cuando se entere que esa mujer es Marisol?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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