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Capítulo 571

¡Por los pelos! Marta impide el despido de Claudia tras sus polémicas declaraciones sobre el traslado de la fábrica

La nueva encargada ha confesado a la prensa la mala situación de la perfumería, lo que no ha agradado a Gabriel.

Marta evita el despido de Claudia

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¡Claudia no ha comenzado con buen pie su puesto de encargada! Y es que, la joven ha declarado ante la prensa que echa de menos la antigua dirección de la empresa y que se trasladará a Marruecos, lo que no ha hecho nada de gracia a Gabriel.

El director ha reunido a la joven en su despacho y le ha recriminado estas afirmaciones sobre la situación que atraviesa la empresa. ¡E incluso se ha mostrado dispuesto a despedirla!

En ese momento ha entrado Marta para defender a la joven y ha asumido la responsabilidad de estas declaraciones. Y aunque el director ha hecho oídos sordos y ha pedido a Claudia que se marche de la empresa, la hija de Damián se lo ha impedido: “Sería un gran error, no hay nadie tan cualificada”.

Finalmente, Gabriel ha decidido dar una oportunidad a Claudia, no sin antes advertir a Marta que no habrá segundas oportunidades y que debe controlar a sus empleadas. ¿Será Claudia la próxima víctima de Gabriel?

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