Damián, al límite, se enfrenta a Gabriel: “Tú no eres nadie para hablar de Perfumerías De la Reina”

El director de la fábrica ha arruinado la fiesta que su familia había organizado para dar la bienvenida a Pelayo y presentar el relanzamiento de ‘Flor Divina’.

Gabriel se presentó por sorpresa en la fiesta robándole el discurso a Digna. Se atribuyó el éxito del nuevo perfume dejando a su familia completamente descolocada.

Tras esta jugada sucia, Damián se enfrenta a su sobrino. Le recuerda que él no es nadie para hablar de su familia ni de su empresa y le amenaza con que falta muy poco para que Brossard le desenmascare.

La situación se pone tan tensa que si no llega a aparecer Digna podría haber acabado de la peor manera.