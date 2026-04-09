Capítulo 536
Damián, al límite, se enfrenta a Gabriel: “Tú no eres nadie para hablar de Perfumerías De la Reina”
El patriarca no va a permitir que su sobrino vuelva a humillarlos y le deja las cosas claras.
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El director de la fábrica ha arruinado la fiesta que su familia había organizado para dar la bienvenida a Pelayo y presentar el relanzamiento de ‘Flor Divina’.
Gabriel se presentó por sorpresa en la fiesta robándole el discurso a Digna. Se atribuyó el éxito del nuevo perfume dejando a su familia completamente descolocada.
Tras esta jugada sucia, Damián se enfrenta a su sobrino. Le recuerda que él no es nadie para hablar de su familia ni de su empresa y le amenaza con que falta muy poco para que Brossard le desenmascare.
La situación se pone tan tensa que si no llega a aparecer Digna podría haber acabado de la peor manera.
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