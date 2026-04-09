Begoña se derrumba y confiesa a Beatriz que está casada con un hombre al que no quiere: “No es oro todo lo que reluce”

Begoña está al límite. Las discusiones con Gabriel son constantes y la jugada que le ha hecho su marido a los De la Reina en la fiesta ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Además, fue testigo del primer entre Andrés y Valentina y eso le ha hundido todavía más.

La enfermera no puede más y se desahoga con Beatriz. Le confiesa que su matrimonio es una farsa. No quiere a su marido y eso cada vez le duele más.

“Pensaba que eran un matrimonio muy feliz”, le dice Beatriz mientras no puede disimular su asombro y su alegría ya que esta información podría ser muy importante. ¿Qué pasará ahora?