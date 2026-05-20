Candela Cruz y José Milán recuerdan su triángulo amoroso en Sueños de libertad: “Me quedo sin mujer y sin amante”

¡Seguimos sin superar que Carmen se haya marchado de Toledo! La sevillana tomó esta drástica decisión tras descubrir que su marido le estaba siendo infiel con Paula, la joven asistenta de la casa familiar.

Este triste hallazgo ha puesto fin a la aventura de Candela Cruz en Sueños de libertad, pero a pesar de que el final entre Carmen y Tasio está lleno de drama, lo cierto es que Candela Cruz y José Milán son pura química y complicidad detrás de las pantallas.

Ellos nos han querido desvelar los secretos que esconde el triángulo amoroso más explosivo de esta nueva temporada. Y, como no podía ser de otra forma, los intérpretes han aportado el toque humorístico que tanto los caracteriza.

“Es un matrimonio que ha luchado contra muchas adversidades”

Los actores han recordado con todo lujo de detalles todos los hechos que han desencadenado la marcha de Toledo, comenzando por la llegada de Paula a casa en la que el matrimonio se acaba de mudar: “De vez en cuando la consuelo porque tengo un gran corazón”, confiesa entre risas el actor madrileño.

Candela Cruz desvela que Carmen comienza a sospechar, pero aclara que el punto de inflexión es la llegada de David, que provoca un ataque de celos en el hijo de Damián, que acaba volviendo a los brazos de Paula: “Yo necesito un abrazo también, ¿ahora el malo soy yo?”, vacila José Milán.

Es ese arrebato de celos el que empuja a Tasio a volver a serle infiel a su mujer con Paula, explica Candela, que concluye que no podía seguir en un matrimonio donde no hay confianza, por lo que decidió irse: “Me quedo sin mujer y sin amante”, bromea el actor.

A pesar del amargo final de Carmen y Tasio, la pareja de actores se reafirma en que ha sido una experiencia inolvidable: “Nos encanta nuestro matrimonio, le tenemos mucho cariño”.

¡Dale al play para descubrir a los actores en su faceta más humorística y revive la historia de Carmen, Tasio y Paula en atresplayer!

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