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Semana del 18 al 22 de mayo

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina llama a Bianca, una misteriosa amiga de Argentina

La hija de Isidro hace una misteriosa llamada a Argentina. ¿Qué esconde?

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La próxima semana en Sueños de libertad viviremos muchas cosas tras el reencuentro más esperado entre Marta y Fina.

Todos se prepararán para la inminente llegada de Antoine Brossard a la colonia. Habrá muchos nervios. Todo tiene que salir bien para que el francés se lleve una buena impresión de la fábrica en Toledo.

El hombre llegará muy enfadado tras el robo de los camiones y la pérdida de los clientes. ¿Trasladará la fábrica a Marruecos?

Marta, Gabriel y Antoine Brossard en el capítulo 563 de Sueños de libertad
Marta, Gabriel y Antoine Brossard en el capítulo 563 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Nieves propondrá a su hija que se marche con ella a Tarragona y allí empezar una nueva vida, pero Mabel lo rechazará. Ahora ella es feliz con Salva. Aunque las cosas se complicarán entre la pareja cuando el tabernero le diga a la hija de los Salazar que...¡estuvo diez años en prisión!

Además, Tasio seguirá, desesperado, buscando a Carmen tras su marcha mientras Paula se irá de la casa de los De La Reina. Tasio le ofrecerá dinero para que pueda salir adelante, pero ella lo rechazará. ¡No va a permitir que le pise su dignidad!

Tasio en el capítulo 564 de Sueños de libertad
Tasio en el capítulo 564 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Andrés le propondrá a Valentina una nueva cita, pero ella se mostrará un tanto distante con él. La joven le aconsejará que no tire la toalla y que siga apoyando a la chica.

Y Marta y Fina seguirán compartiendo muchos momentos juntas en la casa de los Montes tras su esperado reencuentro. Aunque, la joven sufrirá un ataque de ansiedad tras recordar la muerte de Santiago y le dirá a su amada que no puede seguir en esa casa.

Marta y Fina en el capítulo 562 de Sueños de libertad
Marta y Fina en el capítulo 562 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, la fotógrafa coincidrá con Cloe y ambas tendrán esa conversasción que tenían pendiente. Fina le dará las gracias a la francesa por cuidar todo este tiempo a Marta y le dirá que le gustaría que fuesen amigas.

Después, Fina llamará a Bianca, una amiga suya de Argentina, pero no podrá localizarla y se quedará muy preocupada. ¿Qué esconde? , ¿quién es es misteriosa mujer?

Y Damián confesará a Pablo toda la verdad: fue él quien empujó a Gervasio al suicidio tras la muerte de su mujer Catalina. El patriarca de los Salazar se quedará en shock y romperá con el De la Reina su amistad..¿para siempre?

¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer!

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