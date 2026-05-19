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Así se grabó el final de Entre tierras en los campos de lavanda: “Vestimos a todos de blanco por las abejas”

Gualter de Sá, encargado del diseño y estilismo de la serie, desvela algunas de las curiosidades del rodaje de las últimas secuencias de la temporada.

Making de Entre tierras, último capítulo

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Ximena Rodero | Celia Gil
Publicado:

El final de la segunda temporada de Entre tierras se grabó en uno de los escenarios más espectaculares de la serie: los campos de lavanda de Brihuega. Allí se rodaron las últimas secuencias de la ficción en unas condiciones tan bonitas como complicadas.

“Nos fuimos a Brihuega a los campos de lavanda a grabar las secuencias finales”, cuenta Gualter de Sá, responsable del diseño y estilismo de la serie.

El equipo tuvo que enfrentarse a temperaturas extremas durante el rodaje. “Día de 37 grados… en la serie hemos pasado por todas las estaciones, lo que nos ha hecho pasar frío, calor, lluvia…”, explica.

Pero uno de los detalles más curiosos llegó precisamente por el entorno. Antes de grabar entre la lavanda, el equipo investigó cómo evitar problemas con las abejas, muy presentes en la zona.

“Nos dijeron que había muchas abejas que iban a los colores llamativos, así que decidimos poner a toda la figuración y a todos los actores de blanco para no atraerlas”.

Una decisión que terminó formando parte de una de las secuencias más especiales de la temporada. Disfruta de la temporada completa en atresplayer.

Making Entre tierras

La casa de Toscano y su familia, escenario clave de la segunda temporada de Entre tierras: ¡así se grabaron algunas escenas!

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