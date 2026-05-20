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“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

Las parejas protagonistas de la serie se han puesto a prueba sobre lo que saben de sus compañeros de reparto, ¿lo sabrán todo de sus amantes en la ficción? ¡No te lo pierdas!

“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

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Carmen Pardo
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La complicidad entre Francisco Ortiz y Eva Ugarte traspasa las pantallas y así lo han demostrado en un divertido juego en el que tenían que responder sobre cuestiones personales del otro.

Desde cuál ha sido el último viaje de Eva hasta si Francisco Ortiz se ha leído los libros de Megan Maxwell.

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada también se han enfrentado a este divertido cuestionario dónde han demostrado lo que se conocen detrás de las cámaras.

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