“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

La complicidad entre Francisco Ortiz y Eva Ugarte traspasa las pantallas y así lo han demostrado en un divertido juego en el que tenían que responder sobre cuestiones personales del otro.

Desde cuál ha sido el último viaje de Eva hasta si Francisco Ortiz se ha leído los libros de Megan Maxwell.

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada también se han enfrentado a este divertido cuestionario dónde han demostrado lo que se conocen detrás de las cámaras.

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