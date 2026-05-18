Candela Cruz se despide de su personaje en Sueños de libertad: “Carmen ha tenido un desarrollo brutal”

Carmen ha dicho Adiós a Toledo en una de las despedidas más tristes de la ficción de Antena 3. La joven, rota de dolor al descubrir que su marido le había sido infiel con Paula, ha decidido despedirse de la que fue su casa durante más de dos años.

El destino de la sevillana, Bilbao, es un misterio que solo Claudia sabrá. Y aunque Tasio tratará de averiguar dónde se ha marchado su mujer, tendrá que ser consciente de que Carmen ya no forma parte de su vida, ¡y que todo ha sido por su culpa!

Candela Cruz es la actriz que se ha metido en la piel de Carmen durante más de 500 capítulos. La intérprete ha querido despedirse de su personaje haciendo un balance de su paso por la serie más vista de la televisión con una entrevista exclusiva para Antena 3.

“Carmen es un personaje muy querido"

Carmen no es solo uno de los personajes más queridos de la audiencia, también es uno de los que más ha evolucionado. Pero, ante todo, ha mantenido sus valores, seguridad y firmeza. Así lo ha querido destacar la actriz.

La sevillana comenzó siendo la dependienta de la perfumería y fue ascendiendo hasta convertirse en la encargada, ¡e incluso la sustituta de Marta!

Sin embargo, su desarrollo va más allá de lo laboral: “A nivel personal ha sufrido un cambio enorme”. Carmen se ha convertido en una mujer casada con un matrimonio que quería… ¡y ha terminado instalándose en la casa de los De la Reina!

Si hay algo de lo que Candela está orgullosa de su personaje son sus valores, es el balance que hace: “Sabes lo que te tienes que llevar cuando el público aplaude lo que haces”.

Y no es para menos, porque si algo nos ha enseñado Carmen es que se puede ser una persona justa, empática, valiente y leal. Esos son los principios que hacen honor a este querido personaje: “Es lo que me llevo de Carmen, este es el camino”.

¡Dale al play para disfrutar de la última entrevista de Candela Cruz! ¡Te vamos a echar mucho de menos!

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