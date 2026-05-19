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En tierra lejana | 19 de mayo

“¿Cihan y Boran son hermanastros?”: Ugur descubre que Alya no sabe la verdad

Ugur, que ya conoce la verdad sobre el origen de Cihan y Boran, se ha sentado frente a Alya con una intención clara: ver hasta dónde sabe ella sobre el pasado de su nueva familia.

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Tras una charla de cortesía sobre la salud de la recién nacida y el bonito detalle de que la pequeña lleve el nombre de la doctora, Ugur ha empezado a lanzar sus dardos. Con mucha astucia, ha sacado a relucir el pasado de Alya en Toronto y su primer matrimonio, ganándose su confianza para llegar al punto que realmente le interesaba: la relación entre su difunto marido y Cihan.

Ugur, que ya sabe perfectamente que Cihan y Boran no tenían el mismo padre, se ha callado esa información para poner a prueba a Alya. "¿Cihan Albora debe de ser hermano de tu marido, ¿no?", ha preguntado.

Ella, que vive en la absoluta ignorancia, ha respondido con total naturalidad, sin sospechar que estaba siendo interrogada. La tensión ha subido de tono cuando el cardiólogo ha ido un paso más allá sugiriendo que quizás solo eran hermanastros.

La reacción de Alya no se ha hecho esperar. Confundida por el rumbo que estaba tomando la conversación, ha cortado la conversación. Ugur se ha quedado con la información que quería: Alya no sabe absolutamente nada. La joven sigue creyendo que los hermanos compartían la misma sangre, mientras el hombre que tiene la verdad en sus manos ya sabe cuál es el punto más débil de la mujer de Cihan.

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