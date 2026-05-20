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En tierra lejana | 19 de mayo

Alya y Kadir se alían a espaldas de Cihan para proteger la boda de Kaya

Cihan no tiene ni idea de lo que trama su familia. Alya acepta ser la testigo del "sí, quiero" de Kaya en un encuentro secreto. ¿Conseguirá su final feliz?

Alya y Kadir se alían a espaldas de Cihan para proteger la boda de Kaya

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Alya ha tomado una decisión que la pone directamente en el ojo del huracán. Se ha ido hasta la casa donde Kaya y Zerrin están escondidos para intentar buscar una salida a su situación.

Nada más verse, Kaya le ha confesado a Alya que mañana mismo piensan casarse gracias a la ayuda de Kadir. Para él, la boda es su única vía para que nadie pueda volver a separarlos. Está convencido de que, una vez que sean marido y mujer, ni la familia de Zerrin ni los Albora podrán hacer nada para deshacer su unión, pase lo que pase.

Aunque quiere ayudarlos, Alya no ha podido ocultar su preocupación y les ha recordado que Sadakat no va a aceptar a Zerrin así como así. "Corréis mucho peligro", les ha advertido, intentando que abrieran los ojos antes de que sea demasiado tarde. Sabe de sobra que a Cihan no le gusta nada que le lleven la contraria, y menos en un asunto que afecta al honor de la familia.

Pero Kaya no quiere escuchar razones y está dispuesto a todo, incluso a marcharse lejos si las cosas se complican después del "sí, quiero". El joven confía ciegamente en que su hermano Cihan terminará por ablandarse y les echará una mano cuando vea que ya no hay marcha atrás.

Al pedirle que sea su testigo, Alya no ha podido negarse. "No voy a decir nada", ha prometido. Mientras tanto, el jefe de los Albora sigue creyendo que tiene el control de todo, sin sospechar que su mujer y su mano derecha le están engañando.

La cuenta atrás para la boda ha empezado y el futuro de Kaya y Zerrin depende ahora de que este secreto no salga de las paredes de esa casa.

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