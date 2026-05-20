“¡Es un traidor!”: Cihan humilla a Halis delante de todo el clan Albora

Cihan ha dado un golpe de autoridad que nadie en Mardin olvidará. Tras meses sufriendo redadas policiales y chivatazos que estaban hundiendo sus negocios, el jefe del clan decidió que ya era suficiente. Reunió a todos sus hombres de confianza y a sus seguidores más fieles para comunicarles una noticia: anoche prepararon una trampa para pillar al topo que les estaba vendiendo, y el traidor ha caído.

Delante de todos, Cihan ha explicado cómo montó un plan de rutas falsas para localizar de dónde salían las filtraciones. Momentos antes de iniciar un transporte, llamó a cada uno de sus hombres para darles un cambio de ruta de última hora. Lo que ninguno sabía es que cada ruta era distinta. Al final, la única que acabó en manos de la policía fue la que solo conocía una persona. Para sorpresa de los presentes, el nombre que salió a la luz fue el de Halis, un hombre al que todos respetaban por haber sido el mejor amigo del padre de Cihan.

"Nos has traicionado, le has fallado a toda esta gente y a sus familias", le ha recriminado. Cihan ha dejado claro que Halis se ha vendido por pura codicia. Ante la mirada de desprecio de sus antiguos compañeros, el que fuera un referente para el clan se ha visto acorralado y sin escapatoria.

Halis, en un intento por salvarse, ha intentado dar la vuelta a la situación acusando a Cihan de haber sacrificado sus propios camiones para tenderle una trampa. Pero el líder de los Albora no ha dejado ni un cabo suelto. Al demostrar que el camión requisado era precisamente el de la ruta asignada a Halis, el traidor se ha terminado de delatar él solo ante el resto de los trabajadores, que no han dejado de gritarle "¡traidor!" en la cara.

Cihan le ha echado en cara que no solo le ha fallado a él, sino que ha puesto en peligro la vida y el sustento de todas las mujeres e hijos de los hombres que trabajan para la familia. El destino de Halis parece estar sellado. Mientras intentaba defenderse con mentiras que ya nadie creía, Cihan ha avisado de que los gendarmes no tardarán en llegar para llevárselo.

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