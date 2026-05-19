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En tierra lejana | 19 de mayo

“Está ligando contigo”: Cihan no puede ocultar su incomodidad al ver a Ugur con Alya

La consulta de Alya ha vuelto a ser el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje, pero esta vez no ha sido por los enemigos de la familia, sino por los sentimientos que Cihan intenta ocultar.

Cihan no puede ocultar su incomodidad al ver a Ugur con Alya

“Está ligando contigo”: Cihan no puede ocultar su incomodidad al ver a Ugur con Alya

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Cihan ha entrado en la consulta de Alya como un auténtico torbellino, fuera de sí por un ataque de celos que no ha podido esconder. El mayor de los Albora no soporta ver a Ugur cerca de su mujer y ha hecho amenazas muy serias: está decidido a mover todos sus hilos para que echen al doctor del hospital inmediatamente.

Alya, indignada, ha intentado defender que Ugur solo estaba siendo amable al traerle una invitación, pero Cihan lo tiene claro: "Está ligando contigo, ¿cómo no te das cuenta?". La situación se ha vuelto tan asfixiante que la doctora le ha preguntado si está celoso, algo que él ha negado mientras aseguraba que "lo sabe todo" y que no quiere que vuelvan a coincidir.

Por su parte, ella no se ha quedado callada y le ha plantado cara, cuestionando si su solución para todo es despedir a la gente o incluso algo peor. A pesar de los gritos y de que Cihan le ha prohibido ver al médico, ella ha dejado claro que iría al evento. Al verse acorralado y muerto de miedo por dejar a Alya sola con él, Cihan ha tomado la decisión de ir a la fiesta.

No piensa dejarla ni un segundo sola, confirmando que, aunque le cueste admitirlo, la presencia de Ugur le saca completamente de quicio.

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