"Vuestra para siempre": el emotivo adiós de Candela Cruz tras su última secuencia en Sueños de libertad

El rodaje de Sueños de libertad ha vivido una de sus jornadas más conmovedoras con la grabación de la última escena de Candela Cruz. La actriz, que ha dado vida a Carmen con una naturalidad que cautivó a la audiencia desde el primer episodio, ha cerrado su etapa en la serie rodeada de sus compañeros de reparto y del equipo técnico. En un making of cargado de sensibilidad, se puede ver cómo el set se detiene para rendir homenaje a una de las piezas clave de la colonia, culminando en un aplauso unánime que refleja el vacío que deja su partida.

Visiblemente emocionada, Candela ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento tanto a quienes trabajan detrás de los focos como a los fieles espectadores que han seguido la evolución de su personaje. "Vuestra para siempre", ha declarado la intérprete, sellando un vínculo eterno con una ficción que ha marcado un antes y un después en su carrera. Este contenido exclusivo no solo muestra el lado más humano del rodaje, sino que sirve como tributo a la entrega de una actriz que supo dotar a Carmen de una fuerza y vulnerabilidad inolvidables.