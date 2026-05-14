Carmen se despide de Tasio con una carta y se marcha de Toledo: “Espero que la distancia me ayude a perdonarte”

Carmen no puede más. No puede perdonar la traición de su marido y decide tirar la toalla respecto a su matrimonio.

La sevillana decide marcharse a Bilbao a casa de una prima, a la que Tasio no conoce y se lo cuenta solo a Claudia a quien le pide que le guarde su secreto: “No quiero que Tasio me encuentre”.

Pero, antes de irse, le deja a su marido una carta de despedida llena de dolor en la que le dice que se va para aclarar sus ideas y tratar de recuperar la confianza en él: “Ni todo el amor que te tengo es suficiente para seguir a tu lado”, le dice.

Tasio, con lágrimas en los ojos, se queda desolado. ¿Será este el fin definitivo del matrimonio entre Carmen y Tasio?