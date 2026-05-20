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En tierra lejana | 19 de mayo

Alya descubre la doble vida de Cihan al pillar a Mine gritándole que lo ama

La felicidad de la fiesta ha durado muy poco para Alya, que ha pasado del cielo al infierno en cuestión de minutos.

Alya descubre la doble vida de Cihan al pillar a Mine gritándole que lo ama

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Al ver el lamentable estado de Mine, Cihan no ha querido dar el espectáculo dentro del salón y ha ordenado rápidamente a sus hombres que la sacaran de allí y la llevaran a su casa.

Alya, extrañada por la urgencia de su marido y por la actitud de Mine, ha decidido seguirlos discretamente hasta la entrada del edificio. Lo que se ha encontrado al cruzar la puerta ha sido una escena que la ha dejado en shock. Fuera de sí por el alcohol, Mine se ha puesto pesada, ha empezado a llorar y a gritarle a Cihan, reprochándole entre abrazos y tirones que nunca la ha querido y que se siente utilizada por él.

La situación se ha vuelto insostenible cuando ella, rota por la pena, se ha colgado del cuello de Cihan gritándole a los cuatro vientos lo mucho que lo quiere mientras él intentaba quitársela de encima como podía. A pocos metros, Alya lo estaba viendo y escuchando absolutamente todo. Las palabras de amor de Mine y los intentos de Cihan por taparle la boca han sido la confirmación de sus peores sospechas.

Cihan le había jurado por lo más sagrado que no tenía nada con Mine, ganándose poco a poco su confianza y un hueco en su corazón. Ahora, Alya se siente engañada y humillada, dándose cuenta de que el hombre que hace solo unos minutos le pedía perdón y la miraba con orgullo en la pista de baile estaba jugando a dos bandas.

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