Capítulo 563 de Sueños de libertad; 19 de mayo: la fábrica, en peligro tras la llegada de Antoine Brossard
El francés ha llegado a Toledo revolucionándolo todo tras comunicar una decisión: la fábrica se trasladará a Marruecos.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
Carmen ha llamado a Tasio y el joven ha intentado hablar con su mujer, pero su hermana no le ha dejado. ¡Estyá muy enfadada con lo que le ha hecho a su amiga! Mientras tanto, Paula se ha instalado ya en la pensión tras su despido de la casa grande.
Por otro lado, Valentina sigue marcando distancias con Andrés y teme no estar preparada nunca para dar un paso más con Andrés. ¿Lo conseguirá?
Además, Nieves ya tiene todo preparado para marcharse a Tarragona y le dice a Mabel si le gustaría irse con ella. Además, la mujer de Pablo se está empezando a agobiar al ver por las preguntas indiscretas de Don Agustín.
Damián ha ido a visitar a Fina a la casa de los montes y la joven le ha confesado que, en todo este tiempo en Argntina, no ha sido capaz de olvidar a Marta.
Y todo se ha puesto patas arriba con la llegada de Antoine Brossard. El francés les ha dado a todos una terrible noticia: la fábrica se trasladrá a Marruecos en tres meses. No hya vuelta atrás. ¿Qué pasará ahora?
