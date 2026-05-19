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SUEÑOS DE LIBERTAD
Candela Cruz dice adiós a Carmen en Sueños de libertad: "Ha sufrido un cambio enorme"
La actriz se despide de uno de los personajes más queridos de la serie y destaca la evolución que ha experimentado a lo largo de la historia.
Candela Cruz ha cerrado su etapa en Sueños de libertad tras dar vida a Carmen, un personaje que, según reconoce, ha atravesado una transformación muy importante desde sus primeras tramas.
La intérprete destacó el crecimiento personal que ha vivido Carmen durante la serie y aseguró que su recorrido ha sido "brutal". Además, agradeció el cariño recibido por parte del público durante esta etapa.
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