“¡Ella nunca te eligió!”: Alya destroza a Demir y deja al descubierto su obsesión por Seida

Demir ha entrado en la consulta con el veneno de siempre, intentando humillar a Alya por su unión con los Albora: "Mira por dónde, de un día para otro te has convertido en una Albora", ha dicho con asco. Pero Alya, lejos de amedrentarse, le ha echado en cara su fijación constante, preguntándole si no se cansa de estar tan obsesionado con ella y con su marido, Cihan.

Con mucha valentía, la doctora le ha recordado que vivir con esa sed de venganza debe de ser una carga muy dura de llevar, pero Demir ha intentado justificarse asegurando que Cihan le arrebató a la mujer que amaba. Es ahí cuando la conversación ha dado un giro de 180 grados.

Alya no ha tenido piedad al recordarle a Demir que su supuesto amor por Seida no era tan puro como él presume. "Querías convertirla en tu espía", le ha recriminado, dejando claro que ella sabe perfectamente cómo intentó usar a la mujer que decía querer. Cuando él, acorralado, ha intentado negar la mayor preguntando quién le había dado esa información, Alya le ha recordado que a ella misma le pidió cosas igual de despreciables en el pasado.

La joven ha ido más allá y ha analizado el verdadero motivo del odio de Demir. Le ha recordado que, si de verdad la amaba, debería haberla apoyado para que se divorciara y huyeran juntos, pero no lo hizo: "Tenías miedo de que no quisiera divorciarse de Cihan".

Al verse retratado, Demir ha perdido completamente los papeles. Los gritos de "¡Mentira!" y "¡Ella solo me quería a mí!" se han escuchado en todo el hospital mientras intentaba convencerse a sí mismo de una realidad que Alya ha hecho saltar por los aires.

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