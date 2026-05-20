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En tierra lejana | 19 de mayo

Cihan, rendido ante el éxito de su mujer: “Eres el orgullo de esta familia, Alya”

El jefe del clan ha demostrado que, cuando quiere, sabe estar a la altura de una mujer como Alya, dejando claro que su unión es mucho más fuerte de lo que sus enemigos piensan.

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Alya, todavía con la emoción a flor de piel por el galardón recibido, ha bajado del escenario para sentarse al lado de su marido. En ese momento, el Cihan autoritario que todos conocen ha desaparecido para dejar paso a un hombre muy orgulloso de su mujer.

Con una sinceridad que ha sorprendido a Alya, Cihan le ha dado la enhorabuena de corazón, asegurando que su éxito es un auténtico orgullo para toda la familia Albora. Ella, aprovechando este momento de conexión tan especial, lo ha retado: "Repite eso delante de Sadakat". Sabe que el reconocimiento de Cihan frente a su madre le haría inmensamente feliz, y él, lejos de negarse, ha aceptado pensárselo muy en serio.

Pero lo más impactante ha sido la disculpa que ha venido después. Cihan, mirando a los ojos a su esposa, le ha pedido perdón por habérselo puesto tan difícil últimamente, reconociendo que sus presiones y su actitud no han sido las mejores.

La respuesta de Alya ha sido igual de generosa, dándole las gracias simplemente por estar allí acompañándola en una noche tan importante para su carrera. Se nota que entre los dos hay algo muy bonito que empieza a florecer, y Cihan no ha dudado en desearle que este sea solo el primero de muchos más premios que reciba en el futuro.

Para terminar de romper el hielo, la música ha empezado a sonar y Alya ha decidido que era el momento de divertirse. Aunque él ha intentado resistirse diciendo que eso solo pasaría "en sueños", Alya le ha recordado lo bien que se movió en la última boda y le ha retado a repetir ese famoso movimiento de hombros que tanto la sorprendió.

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