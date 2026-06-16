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Capítulo 583

Begoña reconoce a Luz que todavía está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

La joven no ha podido ocultarle a su amiga el amor que aún siente por el hijo de Damián.

Begoña reconoce a Luz que aún está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

Begoña reconoce a Luz que aún ama a Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

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La visita de Luz a la colonia para ayudar a Nieves a salir de la cárcel ha servido para que se ponga al día con su inseparable Begoña. La enfermera le ha contado su último enfrentamiento con Gabriel.

Begoña ha desvelado que el director estuvo a punto de obligarla a marcharse a París, pero ella logró impedirlo con la ayuda de Andrés y de las fotos que demuestran la infidelidad de Gabriel y María: “Andrés siempre está ahí, aunque sea como amigo”.

Por cómo ha hablado su amiga del joven De la Rina, Luz no ha tardado en deducir que sigue enamorada de él y que le duele verle al lado de Valentina: “Sigues sintiendo algo por Andrés”.

Finalmente, y con la voz quebrada, la enfermera ha terminado admitiendo lo que lleva tiempo intentando ocultar: “Le sigo queriendo y nunca he dejado de quererlo”. ¡Pobre Begoña, se merece ser feliz!

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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