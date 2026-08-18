Beatriz manipula a Julia para que invite a Andrés a casa y provocar los celos de Gabriel

Beatriz no perdona que Begoña sea la mujer oficial de Gabriel y está dispuesta a todo con total de destruir su matrimonio.

La niñera ha descubierto que Begoña realmente está enamorada de Andrés y ha ideado un maquiavélico plan para manipular a Julia y acercar forzosamente a los jóvenes, para así desatar una crisis entre el matrimonio.

Cuando la pequeña ha llegado a casa, Beatriz no ha dudado en contarle que Andrés tiene muchas ganas de ver la medalla que recibió por su actuación en el recital de su colegio y Julia, como no podía ser de otra manera, ¡ha insistido en invitarle a casa!

A pesar de la negativa de Begoña a que el hijo de Damián llegue a casa, la niñera, una vez a solas con Julia, ha comenzado a manipularla para que insista a su madre y la convenza de invitar a Andrés: “Estoy segura de que, si le insistes un poco, conseguirás que tu tío venga”. ¿Surtirá efecto el plan de Beatriz? ¿Logrará Julia convencer a Begoña?

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