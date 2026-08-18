Antonio Garrido nos muestra cómo es rodar en exteriores en Ágata y Lola: "El sitio es maravilloso"

En el último capítulo de Ágata y Lola, hemos sufrido con nuestros protagonistas con la agónica búsqueda de un niño recién nacido. Si quieres descubrir si lograron dar con él, ya tienes el capítulo disponible en atresplayer.

Algunas de las secuencias de este sexto episodio se rodaron en un monumento histórico que Antonio Garrido nos ha querido mostrar en exclusiva. "Se hizo cuando reinaba Alfonso XIII y se hizo en homenaje a todos los marineros", nos ha explicado el actor que da vida a Nico en la serie.

"El sitio es maravilloso, pero es granito y llueve y como te metas ahí dentro te quedas congelado", ha bromeado con nosotros el intérprete. ¡Descubre todo lo que nos ha contado sobre este lugar en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas