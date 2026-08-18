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Capítulo 628

Claudia propone un brillante plan que podría salvar el futuro de Perfumerías De la Reina

Marta ha pedido ayuda a las chicas de la tienda para remontar las ventas de los perfumes originales tras la polémica reformulación.

Claudia propone un brillante plan que podría salvar el futuro de Perfumerías De la Reina

Claudia propone un brillante plan que podría salvar el futuro de Perfumerías De la Reina

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La polémica reformulación de los perfumes clásicos ha supuesto una crisis de credibilidad en la perfumería: a pesar de haber vuelto a la fórmula original, las clientas se niegan a comprarlo por temor a que siga sin tener una buena fijación.

Los De la Reina están desesperados por encontrar una solución que convenza a sus clientas de que los perfumes son los mismos de siempre y Marta ha decidido pedir ayuda a Claudia, Valentina y Paula: “Nadie mejor que vosotras sabe qué buscan las clientas”, ha confesado.

Rápidamente, las chicas han comenzado a proponer ideas: poner los perfumes De la Reina en los estantes centrales, o dejar un libro de notas para que la gente reseñe sus opiniones; sin embargo, a la hija de Damián no le ha parecido suficiente.

En ese momento, a Claudia se le ha venido a la mente una brillante idea que podría salvar el futuro de la perfumería… ¡regalar una miniatura de un perfume De la Reina por cada compra de un producto de Brossard!

De esta forma, los clientes podrían probarlos de forma gratuita y corroborar que la fijación de las fragancias clásicas vuelve a ser la misma.

A la hija de Damián le ha parecido un plan magnífico y las chicas han prometido ponerse manos a la obra en esta nueva campaña de ventas. ¡Ojalá sea todo un éxito!

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