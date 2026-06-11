Begoña aconseja a Andrés luchar por Valentina y que no haya mentiras entre ellos: “Tienes que contarle la verdad”

Gabriel ha vuelto a jugar sucio con Andrés. El empresario ha utilizado a Valentina para hacer daño a su primo.

Le ha contado que no se han marchado a París porque Begoña quería seguir al lado de Andrés, pero solo la parte que a él le convenía.

Begoña lo ha escuchado y le pide al De la Reina que le cuente toda la verdad a Valentina para que ella no desconfíe de él y puedan tener una relación sana y duradera sin mentiras.

Andrés no quiere contarle nada que pueda perjudicar a Begoña, pero ella insiste en que le explique el motivo de no irse a la capital francesa y que le cuente lo de las fotos del romance en secreto entre Gabriel y María.

“Cuéntale todo”, le insiste, pero Andrés se queda muy pensativo. ¿Qué hará?

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