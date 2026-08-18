Gabriel recrimina a Pablo su reconciliación con Damián y pone en marcha su venganza, ¿de qué será capaz esta vez?

La llegada a Toledo del director de la caja de ahorros de Tarragona para la que Pablo sigue trabajando, ha dejado muy preocupado al Salazar.

Su jefe le ha confesado que los rumores sobre su aventura con Marisol han llegado a Cataluña y Pablo ha buscado refugio en Damián, con quien se ha desahogado.

Gabriel, tras verlos juntos de nuevo, no ha dudado en recriminarle a Pablo su reconciliación con el De la Reina: “Me ha sorprendido lo rápido que has olvidado lo que le hizo Damián a tu amigo Gervasio”.

No obstante, el padre de los Salazar le ha respondido que no lo ha olvidado, pero ha decidido perdonarlo: “Todos cometemos errores, yo el primero y tú ni te cuento”.

El director de la perfumería, además, le ha avisado de que debe tener cuidado con Damián, ya que está seguro de que quiere algo de él: “No voy a permitir que mi tío vuelva a pisar mi fábrica”.

Una vez que Pablo se ha marchado de su despacho, el villano ha puesto en marcha su venganza contra él y ha decidido ponerse en contacto con el director de la caja de ahorros de Tarragona. ¿Por qué querrá reunirse con él? ¿Le dará más detalles de la aventura del Salazar y Marisol?

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