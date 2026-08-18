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En tierra lejana | 17 de agosto

¡Nare no se lo piensa! Sahin le pide matrimonio y ella responde: “Un millón de veces sí”

Sahin y Nare han conseguido verse a solas y él ha aprovechado este momento para hacer realidad el deseo que lleva tanto tiempo guardando en su corazón.

¡Nare no se lo piensa! Sahin le pide matrimonio y ella responde: “Un millón de veces sí”

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Ismael Jiménez
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Sahin y Nare han compartido un momento muy especial a solas. Después de todo lo que han vivido y de tantos obstáculos para poder estar juntos, los dos han hablado de sus sentimientos y de todo lo que han esperado para llegar hasta aquí.

Sahin se ha puesto romántico al hablarle de la sonrisa de Nare: “Cuando sonríes, amanece en mi mundo. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para ver el amanecer?”.

Nare le ha confesado que, aunque ha llegado tarde, por fin está donde quiere estar: “Muy tarde, pero estoy. Y ahora mismo mi corazón late como cuando era niña”.

Sahin tenía claro que ya no necesitaba decir nada más. Después de tanto tiempo comunicándose con las miradas y los sentimientos, finalmente se ha armado de valor y le ha hecho la pregunta que puede cambiar sus vidas para siempre: “¿Quieres ser mi esposa?”.

Nare no ha podido contener la emoción y ha respondido inmediatamente: “Claro que sí. Sí, cien veces y mil veces sí. Un millón de veces sí”. Después de tantos obstáculos, Sahin y Nare han dado el paso que tanto tiempo llevaban esperando: ¡se van a casar!

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