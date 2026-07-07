André Freiría es Mateo en la nueva serie de atresplayer: “Empatiza mucho”

André Freiría es quien da vida al personaje de Mateo en Ágata y Lola, la nueva serie que debuta en atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Es el hijo de Lola, un niño muy inteligente y con un sentido de la responsabilidad especial.

“Entiende a las personas muy bien”, nos explica André Freiría sobre la singular personalidad de su personaje. A sus 12 años, Mateo parece incluso más ordenado que su madre, Lola.

Aunque no tiene muchos amigos en el colegio, sí que hay alguien con quien se llevará muy bien: Ágata. ¡Descubre a Mateo pinchando en el vídeo y disfruta de él a partir del 12 de julio en atresplayer!

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