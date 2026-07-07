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En tierra lejana | 6 de julio

Sahin, fuera de sí al descubrir la jugada de Ozkan: ¡Kaya evita una tragedia!

Sahin sabía que Ozkan había acudido a Demir para pedirle protección y no ha podido contener la rabia al encontrárselo cara a cara. La situación ha estado a punto de acabar de la peor manera posible.

Sahin, fuera de sí al descubrir la jugada de Ozkan: ¡Kaya evita una tragedia!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sahin llevaba tiempo buscando a Ozkan y ya sabía que el marido de Nare había encontrado un nuevo aliado. Nada más verlo con Demir, la tensión ha estallado. El hermano de Zerrin no ha podido contenerse y ha sacado su pistola dispuesta a hacerle pagar todo el daño que le ha causado a Nare.

Lejos de apartarse, Demir ha salido inmediatamente en defensa de Ozkan. El empresario ha dejado claro que estaba cerrando negocios con él y que no pensaba permitir ningún altercado en su propiedad. Pero Sahin ya no escuchaba razones y Zerrin, que observaba cómo su hermano perdía completamente el control, no ha dejado de suplicarle que se marchara. Por suerte, Kaya ha aparecido justo a tiempo.

El hermano de Cihan se ha interpuesto entre ambos y ha conseguido reducir a Sahin antes de que ocurriera una desgracia. Lejos de rebajar la tensión, Ozkan ha seguido provocando. Según él, mientras las cosas sigan así, Nare nunca conseguirá divorciarse.

Las provocaciones de Ozkan solo han echado más leña al fuego. La guerra entre ambos está lejos de terminar y, mientras Nare siga atrapada en ese matrimonio, Sahin parece dispuesto a todo para recuperarla.

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Antena 3 » Series » En tierra lejana

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