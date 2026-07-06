Marisol reaparece en la vida de Pablo con una impactante noticia: “Estoy esperando un hijo tuyo”

Parece que la buena racha entre Pablo y Nieves no va a durar por mucho más tiempo. Pablo se ha reencontrado con Marisol, que ha llegado con un rostro muy serio.

El patriarca de los Salazar le ha aclarado que le contó toda la verdad a Nieves, y Marisol no ha podido evitar los reproches: “Con ella sí que tuviste el valor que te faltó conmigo”, le ha dicho.

El director financiero de la fábrica le ha explicado que estuvo muy cerca de perder su familia y la secretaria se ha disculpado con él por ello. Pero Pablo le ha reconocido que la crisis fortaleció su matrimonio, ya que ahora están en un muy buen momento.

Sin embargo, esta confesión ha cambiado el semblante de Marisol, que no esperaba escuchar que Nieves le había perdonado. Parecía que la examante se iba a marchar sin explicarle el motivo de su visita, pero Pablo ha insistido.

Finalmente, Marisol le ha confesado la sorprendente noticia: “Estoy esperando un hijo tuyo”, Pablo se ha quedado atónito. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se hará cargo del bebé?

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