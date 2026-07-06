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Capítulo 597

Damián cede ante Begoña y no despide a Eduardo, aunque con una condición: que no vuelvan a verse

Don Damián no soporta más la situación y quiere despedir a Eduardo, pero Begoña logra evitarlo.

Damián cede ante Begoña y no despide a Eduardo, aunque con una condición: que no vuelvan a verse

Damián cede ante Begoña y no despide a Eduardo, aunque con una condición: que no vuelvan a verse

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Marta Jorge
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Las habladurías sobre la relación entre Begoña y Eduardo ya han ido demasiado lejos, llegando incluso a afectar a Julia. Don Damián y la enfermera han tenido una conversación sobre el tema, en la que el De la Reina se ha mostrado decidido a frenar el escándalo sea como sea.

Begoña le ha hablado de la madurez de Julia para afrontar la situación, pero a Don Damián no le ha tranquilizado demasiado. “No voy a tener más remedio que despedir a Eduardo”, ha dicho el patriarca. Begoña no ha podido soportar esa idea y le ha intentado convencer para que no lo haga.

El De la Reina le ha recriminado la actitud tan íntima y cariñosa con la que se tratan ella y el chófer, pero Begoña ha conseguido hacerle entrar en razón. ¡Si le despiden, la gente tendrá más motivos para creer que los rumores son ciertos!

Hasta la propia Julia sabe que la mejor forma de acabar con los cotilleos es ignorarlos. Finalmente, parece que el De la Reina ha cedido, pero le ha hecho prometer a Begoña que no volverá a acercarse a Eduardo. ¿Será capaz de cumplir con el trato?﻿

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