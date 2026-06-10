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Juego de parejas

Descubre la telepatía entre Adriana Torrebejano y Rubén Cortada

Los protagonistas de ¿A qué estás esperando? se han sometido a un divertido juego en el que tienen que mostrar su telepatía a la hora de responder a las preguntas.

Descubre la telepatía entre Adriana Torrebejano y Rubén Cortada

Descubre la telepatía entre Adriana Torrebejano y Rubén Cortada

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Carmen Pardo
Publicado:

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada forman la pareja de Sonia y Can en ¿A qué estás esperando?

Los actores se han sometido a un divertido juego en el que tienen que demostrar su conexión a la hora de responder a las preguntas.

Eva Ugarte y Francisco Ortiz son otra de las parejas de la serie basada en la novela de Megan Maxwell. Los actores que dan vida a Carol y Daryl han demostrado también lo que se conocen detrás de las cámaras.

¿Cuál de las parejas ganará el juego de telepatía? Descúbrelo en el vídeo

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